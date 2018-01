Autobus "sfrenato" e con passeggeri a bordo attraversa piazza Venezia e finisce contro un palo

Ha attraversato piazza Venezia, dal capolinea fino alle aiuole poste di fronte in piazza san Marco, finendo la sua corsa contro un palo e danneggiando le recinzioni delle aiuole stesse. Bizzarra situazione questo pomeriggio a piazza Venezia. Poco dopo le 17, un autobus della linea 60 fermo al capolinea ha iniziato a muoversi. A bordo alcuni passeggeri, in attesa di ripartire.

Il mezzo, probabilmente senza freno a mano, ha attraversato la piazza, finendo la propria "corsa" contro un palo e danneggiando le aiuole di piazza San Marco. Per fortuna non si sono registrati feriti, nè tra i passeggeri, nè tra i pedoni in transito.

Da chiarire quanto accaduto. L'ipotesi al momento è che il mezzo, senza freno a mano, abbia iniziato a muoversi. Atac ha aperto un'indagine. Da accertare se il mezzo sia stato "sfrenato" per un errore umano o per un cattivo funzionamento del mezzo.