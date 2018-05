Apre la stazione San Giovanni: da lunedì modifiche alle linee bus

Attesa come non mai, da sabato 12 maggio Roma e i romani avranno finalmente a disposizione la nuova stazione San Giovanni della Metro C. C'è già chi ha inserito la "rivoluzione" all'interno del sistema trasporti della città. Da oggi infatti gli utenti Moovit, l'app più usata dagli utenti del trasporto pubblico nel mondo, possono già pianificare un viaggio per una data a partire da sabato che includa anche la nuova fermata San Giovanni. In sostanza gli utenti possono così facilmente vedere come cambierà il proprio percorso con l'apertura di San Giovanni Metro C, in interscambio diretto con la metro A.

Da lunedì la rivoluzione si estenderà alle linee di superficie che subiranno modifiche molto impattanti e già comunicate da tempo, con annesse proteste e segnalazioni da parte dei comitati di quartiere. Ecco di seguito le nuove linee con annesse modifiche.

Linea 51

Mantiene la funzione di collegamento tra le stazioni Metro A e C di San Giovanni, la Metro B di Colosseo e il Centro della città (piazza Venezia, via del Corso, largo Chigi). In direzione centro la linea 51 è disponibile dalla fermata Brindisi/San Giovanni, mentre al ritorno l'ultima fermata si effettua in piazzale Appio/San Giovanni. Il percorso tra via La Spezia e piazza Lodi è sostituito dalla nuova tratta della Metro C e dalle linee 16 e 81. La linea è attiva tutti i giorni, festivi compresi, dalle 5.30 alle 00.15.

Linea 77

Si tratta di una nuova linea a carattere tangenziale tra il nodo di interscambio San Giovanni Metro A/Metro C e il nodo di interscambio metroferroviario Piramide/Ostiense (Metro B, ferrovia Roma-Lido e ferrovie FL1, FL3 e FL5). La linea transita all’interno del quartiere Appio Latino (via Magna Grecia-piazza Tuscolo-via Acaia), in via Cilicia e in viale Marco Polo. La linea è attiva tutti i giorni, festivi compresi, dalle 5.30 alle 22.00.

Linea 81

La tratta Lodi-Malatesta viene disattivata, in quanto servita dalla Metro C e dalle linee 5, 14, 19 e 412. Collega la stazione Metro C Lodi a piazza Risorgimento, ed è attiva tutti i giorni, festivi compresi, dalle 5.30 alle 24.00.

Linea 673

La linea viene disattivata; il percorso all’interno del quartiere Garbatella è servito dalla linea 715, mentre la tratta Piramide-Zama è servita da Metro B, tram 3, bus 77 e 81.

Linea 715

I capolinea restano invariati, in via Tiberio Imperatore e Teatro di Marcello, ma - in sostituzione della linea 673 - percorre anche via Passino, via Rho, via De Nobili, viale Massaia e via Persico. La linea è attiva tutti i giorni, festivi compresi, dalle 5.30 alle 00.45 (ultima corsa da Teatro di Marcello).