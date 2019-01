Flambus, incendio su autobus Atac a Bufalotta: sul posto i vigili del fuoco

Ancora problemi tecnici su un bus della flotta Atac. Stamattina intorno alle 7.30, per ragioni ancora da chiarire, si è sviluppato un principio di incendio su un mezzo della linea 338 che, senza passeggeri a bordo, stava percorrendo via della Bufalotta.

A darne comunicazione è la stessa Atac tramite una nota stampa. "Il personale - si legge - ha allertato i Vigili del fuoco che sono intervenuti e hanno estinto le fiamme. L'azienda ha avviato gli accertamenti necessari a chiarire le ragioni dell'accaduto". Poi la precisazione: "La vettura era in servizio da 17 anni".

Già, quella dell'anzianità di servizio dei bus pubblici è un tema caldo. Con la manutenzione assente o ridotta al minimo, con pezzi vecchi per i ricambi, e mezzi che corrono su strada da vent'anni, i guasti tecnici ormai sono quasi all'ordine del giorno. E quello degli incendi sugli autobus in servizio è diventato un filone a sé della cronaca locale, ribattezzato dal web "flambus". Ventitre, lo ricordiamo, i casi nel solo 2018. E il 2019 non è iniziato meglio.