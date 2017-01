Cortei da Ostia a Prati e Corsa della Memoria: bus deviati nel week end

Cortei, manifestazioni e Corsa della Memoria: sarà un fine settimana con possibili rallentamenti e deviazioni per i mezzi pubblici della Capitale. E domenica arriva anche il consueto blocco del traffico.

PIAZZA DELLA REPUBBLICA E SANTI APOSTOLI - Oggi sabato 21 gennaio dalle 14.30 alle 19, un corteo sfilerà da piazza della Repubblica a piazza Santi Apostoli attraversando via Amendola, via Cavour, via dei Fori Imperiali, piazza Venezia e via Cesare Battisti. Possibili brevi stop o deviazioni dunque per le linee dei bus che passano in tale quadrante.

MANIFESTAZIONE AD OSTIA - Sempre oggi, a Ostia, dalle 17 alle 20, corteo da piazza delle Repubbliche Marinare a piazza della Stazione Vecchia: i manifestanti attraverseranno corso Duca di Genova, Piazza della Posta e via Armuzzi. Anche qui possibili deviazioni per le linee bus.

CORTEO A PRATI - Sabato movimentato anche a Prati dove, dalle 18 alle 20, è prevista una manifestazione da piazza Risorgimento a piazza Cola di Rienzo lungo via Cola di Rienzo. Anche qui Agenzia per la Mobilità fa sapere che si potranno verificare brevi stop o deviazioni per gli autobus.

CORSA PER LA MEMORIA - Domenica, dalle 10.30 alle 12.30, è in programma la Corsa per la Memoria con partenza e arrivo al Portico d'Ottavia e percorso lungo via del Teatro Marcello, via Cavour, piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana, piazza Vittorio, via Labicana, via Celio Vibenna, via San Gregorio, viale Aventino, via Marmorata, piazza dell''Emporio, lungotevere Aventino. Fino alle 12 quindi possibili rallentamenti o deviazioni per le linee bus transitanti in tale area.

FONTE NUOVA - Sempre domenica, dalle 8 alle 20, a Fonte Nuova è in programma una festa patronale. Nell'occasione sarà chiusa via Nomentana tra via Primo Maggio e via Brennero. Deviata la linea 337.