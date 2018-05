Eventi nel week end a Roma: strade chiuse e deviazioni sabato 19 e domenica 20 maggio

Corteo in centro, processioni e feste patronali nel IV e V municipio. Questi gli eventi più impattanti per il trasporto pubblico della Capitale. Eventi per i quali sono previste delle deviazioni alle linee di superficie.

Corteo a Roma sabato 18 maggio

Sabato 18 maggio, dalle 15 alle 18, un corteo sfilerà da piazza della Repubblica a piazza Madonna di Loreto percorrendo via delle Terme di Diocleziano, via Amendola, via Cavour, largo Corrado Ricci, via dei Fori Imperiali. Deviate le linee di bus. Le linee H-5-14-16-40-50-51-60-64-66-70-71-75-82-85-87-105-118-170-360-590-649-714-910 e C3 potrebbe subire rallentamenti e/o deviazione. Inoltre in caso di chiusura al traffico veicolare per motivi di ordine pubblico, di piazza Venezia, via del Corso, via del Plebiscito e via del Teatro Marcello, le linee 30-40-46-62-63-80-81-83-160-492-628-715-716-780-781e 916 potrebbe subire rallentamenti e/o deviazione.

Processione a Pietralata

Domani, dalle 17.30 alle 19.30, una processione sfilerà su via Benedetti, piazza Bargellini, via Rossi, via Checchi, piazza Zamorani, via Lodi, via Algranati, via dei Durantini, via Amoretti, via dei Monti Tiburtini, via Gian Bistolfi, via Stefani, via Fraccaroli, via Meda, via Benedetti. Possibili deviazioni o brevi stop per i bus.

Le linee 61-542 e 544 in direzione centro: deviano in via dei Monti Tiburtini, via dei Durantini, via di Pietralata, via Tiburtina, via Filippo Fiorentini; solo la linea 544 in direzione Bressanone: devia in via di Casal Bruciato, via Tiburtina, via Monti Tiburtini. La linea 111 circolare potrebbe subire rallentamenti e/o deviazione.

Processione a Tor Cervara

Dalle ore 18.00 a cessate esigenze, si svolge una processione che parte da piazza Cervelletta e percorre via Tor Cervara, via di Tor Sapienza. Le linee 075-313 e 541 potrebbe subire rallentamenti e/o deviazione.

Festa Patronale a Centocelle

Dalle ore 7 di sabato 19 maggio alle ore 2 del 21 maggio, in occasione della Festa Patronale della Parrocchia San Felice da Cantalice, si svolge una processione sul seguente itinerario: piazza San Felice da Cantalice, via dei Castani, via degli Aceri, via di Tor De´ Schiavi, via delle Robinie, via dei Castani, piazza dei Mirti, via dei Castani, piazza San Felice da Cantalice. Le linee C5-106-450-542-N28 sono deviate:

- Linee 542-C5 direzione piazza delle Camelie: giunte in viale della Primavera, proseguono per la stessa, via Casilina e via di Tor De´ Schavi;

- Linee 542-C5 direzione Verano/Montebello: inversione di marcia, via Casilina, viale della Primavera, normale itinerario;

- Linea 106 direzione Grotte Celoni: proseguono su via Casilina (direzione interna), inversione di marcia altezza via Tor De´ Schiavi, via Casilina (direzione esterna), normale itinerario.

- Linea 450 direzione viale Alessandrino: da via Tor Dè Schiavi, prosegue per la stessa, via Casilina (direzione interna), inversione di marcia altezza via di Centocelle, via Casilina (direzione esterna), viale Palmiro Togliatti (direzione esterna), inversione di marcia al primo varco utile, viale Palmiro Togliatti (direzione interna), via dei Pioppi, normale itinerario;

linea 450 direzione Monti Tiburtini: da via Casilina (Parco di Centocelle), prosegue per la stessa, viale della Primavera, via dei Glicini, via di Tor De´ Schiavi, normale itinerario.

Inoltre le linee 313 e 556 al passaggio dei fedeli, potrebbero subire dei rallentamenti.

Inoltre dalle ore 7 del 19 maggio alle ore 2 del 21 maggio viene deviata la linea 548 (Roma Tpl) in direzione Cinecittà devia in piazza dei Mirti, via dei Platani, viale Palmiro Togliatti; in direzione stazione Tiburtina devia in vialen Palmiro Togliatti, via Casilina, viale Togliatti, via dei meli, viale Togliatti, via dei platani, piazza dei Mirti.