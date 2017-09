Ciampino: ecco la linea 720, il bus dell'Atac che arriva all'aeroporto 

Oggi, lunedì 18 settembre, la prima corsa della linea 720, il bus dell'Atac che arriva fino all'aeroporto di Ciampino con un collegamento diretto alla stazione della metro b Laurentina, il capolinea. I mezzi partiranno con una frequenza di 20 minuti.

Un servizio tutto nuovo (e già oggetto di qualche polemica) nato grazie alla collaborazione tra Atac, Roma Capitale e lo scalo aeroportuale. La linea 720 farà fermata allo stallo numero 4 dell’area bus presente all’uscita dell’aeroporto, dove sarà installata una palina di fermata Atac. Gli accordi commerciali con Zètema e di co-marketing con Chef Express consentiranno inoltre la promozione e la vendita di biglietti e di titoli di viaggio Atac pensati per i turisti (i ticket da 24, 48 e 72 ore), nel Punto Informazione Turistica (PIT) e nell’area ristoro presenti in aeroporto.

I vantaggi della linea 720

Il bus collegherà piazzale Leonardo da Vinci, presso l’aeroporto di Ciampino (stallo bus n°4), con il piazzale della stazione Metro B Laurentina (corsia VI), percorrendo via di Vigna Murata, via Ardeatina e via di Fioranello, effettuando 22 fermate nel tragitto. Con un semplice BIT (Biglietto Integrato a Tempo) da 1,50 euro, quindi, sarà possibile usufruire del trasporto dall'aeroporto alla metro e usare eventualmente i minuti restanti nel biglietto (100 minuti in totale) per un viaggio in metropolitana fino al centro città. Questa combinazione bus+metro si connota come un'opzione semplice ed economica per raggiungere il centro di Roma dall’Aeroporto di Ciampino.

I titoli turistici Atac direttamente in aeroporto

In aeroporto sarà possibile acquistare anche i titoli di viaggio turistici Atac, ossia i ticket da 24, 48 e 72 ore al costo di 7, 12,50 e 18 euro, che consentono di utilizzare tutti i mezzi pubblici Atac, Cotral e ferrovie regionali nel territorio di Roma. I passeggeri dell’aeroporto potranno acquistare i titoli utilizzando la distributrice automatica presente nel piazzale esterno dell'aeroporto, oppure, all’interno dell’area arrivi, presso il Punto di Informazione Turistica di Zètema o nel punto vendita di Chef Express.

Grazie all’accordo con Zètema e con l’Assessorato al Turismo di Roma Capitale, il Punto di Informazione Turistica presente in aeroporto veicolerà la campagna Atac “Have a good time in Rome – Choose your public transport ticket”. Il PIT di Ciampino, inoltre, come tutti PIT di Roma Capitale, è rivenditore autorizzato dei titoli di viaggio Atac e rivenditore ufficiale della RomaPass la card turistica integrata mobilità e musei di Roma Capitale. Grazie alla linea 720 i turisti potranno utilizzare la Roma Pass 48 o 72 hours fin dal loro arrivo per raggiungere la città dall’aeroporto e iniziare la propria visita. La partnership tra Atac e Chef Express consentirà la vendita di biglietti e la promozione della campagna Atac anche nel punto ristoro presente nell’area arrivi dell’aeroscalo.

Mappe personalizzate linea 720 in omaggio

Per il lancio della nuova linea 720 Atac produrrà una mappa del trasporto pubblico personalizzata che verrà distribuita gratuitamente presso il PIT di Ciampino e tutti i PIT di Roma Capitale, oltre che presso il welcome desk Atac della stazione metro Termini e in tutte le stazioni metro turistiche di Roma.