Ecco il bus 718: dal 28 maggio la nuova linea da Portuense a Ostiense

Da lunedì 28 maggio parte la nuova linea 718 che unirà il quartiere Portuense con l'Ostiense, da largo La Loggia a piazzale dei Partigiani, passando per via Galvani. A dare l'annuncio il presidente della commissione Mobilità Enrico Stefàno.

"Dal 1972 i bus non transitano per il sottovia Portuense - spiega sulla sua pagina Facebook - oggi finalmente sono stati completati i lavori di scavo tra via Pozzo Pantaleo e via Belluzzo e aperto il secondo fornice del sottopasso di via Portuense, in queste ore si sta ultimando inoltre il rifacimento del manto stradale e di apposizione della relativa segnaletica".

E ancora: "Un servizio richiesto da tempo dai cittadini e per il quale questa Amministrazione, con il prezioso contributo del Municipio XI (in particolare del presidente Marco Zuccalà e dell'Assessore Stefano Lucidi), di Atac e di Roma Servizi per la Mobilità, ha subito lavorato e portato a termine".