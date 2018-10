Versava buoni fruttiferi rubati con un documento d'identità falso, smascherata truffatrice

L'hanno colta in flagranza di reato all'interno delle Poste di Portonaccio. La scoperta da parte della polizia postale nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio, finalizzati al contrasto delle illegalità diffuse e dei reati in genere. Nella giornata di ieri, gli agenti hanno tratto in arresto una donna di 49 anni, colta in flagranza di reato poiché in possesso di un documento di identità falso, riproducente le proprie generalità, valido per l’espatrio.

Buoni fruttiferi rubati alle Poste di Portonaccio

L’intervento della pattuglia della Polizia Postale di Roma era stato richiesto dal direttore dell’Ufficio Postale di via Marcotti 45, insospettito dal comportamento della donna. Quest’ultima, infatti, presentatasi presso lo sportello dell’Ufficio Postale, esibendo un documento falso, tentava il deposito di 11 buoni fruttiferi postali su di un conto bancoposta, appositamente aperto alcuni giorni prima.

Carta d'identità falsa

Intervenuti tempestivamente sul posto, gli operatori della Polizia Postale hanno bloccato la donna, che veniva così trovata in possesso di una carta di identità falsa, nonché di titoli postali aventi un importo nominale complessivo pari ad euro settemila, provento di un precedente furto. La donna, dunque, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Roma, è stata trattenuta presso le camere di sicurezza della locale Questura a disposizione della Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.