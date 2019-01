Bullismo: minacciato, picchiato e perseguitato dal compagno di scuola. Arrestato 15enne

Bullo in manette a Zagarolo. Sono stati i carabineiri della locale stazione ad eseguire un'ordinanza di collocamento in Comunità emessa dal Tribunale per i Minorenni di Roma nei confronti di un 15enne, per atti persecutori nei confronti di un coetaneo. Il provvedimento è scaturito a seguito delle denuncia presentata ai militari dell'Arma del Comune dei Monti Prenestini, lo scorso mese di novembre, dalla madre della vittima.

La donna, dopo aver notato strani comportamenti del figlio minore; stati d’ansia e carattere chiuso, hanno fatto preoccupare la madre che, dopo vari colloqui col figlio ha capito che lo stesso era vittima di reiterate e persistenti aggressioni fisiche e psicologiche, subite da un altro minore.

Tali atteggiamenti avevano ingenerato nell’intero nucleo familiare uno stato di ansia e di paura tale da indurre i genitori della giovane vittima, ad accompagnare il proprio figlio, nel tragitto casa –scuola e viceversa.

Le indagini avviate dai Carabinierihanno dimostrato le continue vessazioni subite dal 15enne che, sin dall’inizio dell'anno scolastico era agitato, nervoso e mostrava poco entusiasmo nel recarsi quotidianamente a scuola e, all’identificazione del “bullo”.

Il 15enne violento, hainiziato prima a pressare la vittima con insulti ed atteggiamenti denigratori, per poi passare a delle vere e proprie aggressioni fisiche

Notevole contributo alle indagini sono state fornite dal corpo docente che ha collaborato attivamente con gli investigatori fornendo utili e determinanti elementi per porre fine all’incubo vissuto dalla vittima.

Il minore arrestato, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso il Centro di Giustizia Minorile a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.