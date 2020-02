In bici con un carico di 1,5 chili di bulbi di papavero da oppio. A scoprire il ciclista nella zona di Maccarese i carabinieri di Ostia impegnati nell'attività antidroga di contrasto dello spaccio di stupefacenti sul litorale.

In particolare i carabineiri di Fregene hanno notato un giovane su una bicicletta. Il ciclista, alla loro vista, ha iniziato a guardarsi nervosamente intorno, tentando poi di allontanarsi repentinamente in un piccolo vicolo. I Carabinieri, insospettiti, hanno deciso di fermarlo per un controllo, rinvenendo all’interno di una busta, che il 25enne portava al seguito, 1,5 chili di bulbi di papavero da oppio.

La successiva perquisizione domiciliare a Fiumicino, ha permesso ai Carabinieri di recuperare e sequestrare altri 500 grammi di oppio già lavorato e ridotto in polvere.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.