Lancia busta piena di bulbi di papaveri da oppio dalla finestra, ma rimane appesa ad un albero

Ha lanciato una finestra piena di bulbi di papavero da oppio ma è rimasta appesa ad un albero. Così la polizia ha poi sequestrato la sostanza stupefacente ed arrestato una donna di 31 anni. Le indagini che hanno portato all’arresto della pusher da parte degli agenti della Polizia di Stato del commissariato Prenestino diretto da Antonio Soluri sono partite da una segnalazione effettuata dagli investigatori della Polizia di Frontiera di Tarvisio, che dopo aver arrestato un 40enne indiano per spaccio di sostanza stupefacente e domiciliato in zona Tor Sapienza, hanno richiesto la collaborazione dei poliziotti romani al fine di perquisire l’abitazione dello spacciatore.

Busta di bulbi di papavero da oppio

Con l’arrivo dei poliziotti sul pianerottolo di casa, una donna dall’interno dell’appartamento ha cercato di disfarsi di una busta con dei bulbi di papavero lanciandola dal balcone della camera da letto che rimaneva impigliata tra i rami di un albero, prontamente recuperata e sequestrata degli investigatori.

Eroina e bilanci in casa

All’interno dell’abitazione, gli agenti hanno rinvenuto sopra un mobile una busta di cellophane contenente bulbi di papavero essiccato e in una stanza in uso ad un conoscente della proprietaria una valigia con all’interno dell’eroina, del materiale per il confezionamento e due bilancini di precisione. Identificata per una 31enne indiana è stata arrestata dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.