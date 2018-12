Stazione Tibus: corriere fermato con 80 chili di bulbi di papavero da oppio

Un corriere con 80 chili di bulbi di papavero da oppio ed oltre 33mila capsule di un farmaco vietato in Italia. In occasione delle festività natalizie gli investigatori della Polizia di Stato della Squadra Mobile hanno intensificato il pattugliamento nelle piazze spaccio della Capitale e nei luoghi di maggiore frequentazione.

Nel pomeriggio del 7 dicembre, i Falchi della Sesta Sezione Contrasto al Crimine diffuso, nei pressi della Stazione “Tibus”, hanno sottoposto a controllo un cittadino indiano che, mimetizzatosi tra i viaggiatori, nascondeva in un borsone numerosi involucri in cellophane termosaldati contenenti capsule di papavero da oppio. Individuata la dimora, all’interno della stessa, sono stati rinvenuti altri bulbi essiccati, per un peso complessivo superiore a 80 chili oltre a 32.242 capsule di un farmaco non commercializzabile in Italia.

All’interno dell’abitazione erano presenti altri due connazionali che, dopo aver tentato inutilmente di fuggire calandosi dalla finestra dell’abitazione, sono stati tratti in arresto per concorso nella detenzione di sostanze stupefacenti e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, ristretti presso la Casa Circondariale di Regina Coeli.