Buche sulla Salaria, serata da incubo: 50 auto con le gomme squarciate

Le luci delle quattro frecce ad illuminare la sera, decine di auto in fila, automobilisti in strada inferociti per le gomme squarciate o i danni alle proprie vetture. Sono gli ingredienti della serata da incubo vissuta ieri da una cinquantina di romani sulla Salaria. Colpa delle buche, eterne e nuove, riapertesi dopo una giornata di pioggia incessante. Una in particolare, all'altezza della motorizzazione, ha mietuto decine di vittime. Borchie saltate per i più fortunati, gomme squarciate il regalo più diffuso, cerchioni distrutti per i più sfortunati.

Dopo una giornata di pioggia le buche piene d'acqua, hanno costretto a pericolosi slalom gli automobilisti per tutto la giornata. A sera, con il buio, sono diventate trappole infernali per gomme e cerchioni. In particolare quella all'altezza di villa Spada, un vero e proprio cratere, ha distrutto gomme e cerchioni. Una cinquantina gli automobilisti bloccati, fa sapere la polizia locale di Roma Capitale che ieri, allertata, ha inviato sul posto tre pattuglie.

Un intervento giunto dopo una vera e propria rivolta. Esasperati per la fila sempre più lunga e preoccupati per la mancata messa in sicurezza, gli automobilisti sono scesi dalle auto, segnalando la voragine e bloccando di fatto la strada. Sul posto anche i carabinieri.

Rabbia ed esasperazione per i romani, inviperiti per la mancata segnalazione di una buca killer. "Già nel pomeriggio", racconta una cittadina, "si era aperta, nessuno però l'ha segnalata". A nulla sono valsi gli interventi delle ditte per la manutenzione straordinaria. Interventi palliativi che, a detta degli stessi automobilisti, sono durati poche ore.