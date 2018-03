VIDEO | Buche a Roma, superlavoro per i meccanici: "Riparazioni aumentate del 60%"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Le hanno ormai soprannominate “le piscine di Roma”. Sono in realtà le grandi buche che si sono create nell’asfalto in diversi punti della città dopo la neve e la pioggia d questi giorni.

E sulla Collatina, tra via dell’Acqua Vergine e via Achille Vertunni è stato messo il cartello con il limite di velocità fissato a 20 chilometri orari per “strada deformata”.

“Solo nell’ultimo anno le riparazioni sono aumentate almeno del 60% - ci spiega Antonio Apugliese, titolare dell’officina Fiap Service di via Collatina -. La gente è incazzata perché pesa sul bilancio famigliare cambiare ogni volta una gomma, sistemare il cerchio, sono almeno 80 euro. Sono arrabbiati perfino con chi le ripara”.