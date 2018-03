Nuove piscine, coccodrilli e baywatch: le buche di Roma diventano virali

Da problema gravoso a spunto per l'ironia dei social: le buche a Roma hanno scatenato la fantasia dei romani che, tra gomme squarciate e slalom tra i crateri che si sono aperti sulle strade della città, hanno trovato spunti interessanti per sdrammatizzare.

Buche a Roma: l'ironia dei social per sdrammatizzare

Così dopo le battute sulla neve ai tempi del Sindaco Alemanno; gli allagamenti durante l'epoca di Marino con l'hashtag #sottomarino ad impazzare su Twitter, come pure quello #ammaRaggi dedicato a strade come fiumi nella Roma della Sindaca, ecco che i romani ironizzano anche sulle buche.

Se i più fantasiosi e intraprendenti hanno lanciato il filone #cinebuca, riservato ai titoli dei film rivisitati in chiave buche a Roma, e il #karabuche con testi delle canzoni tutti dedicati ai crateri delle strade della Città Eterna, certamente più immediati e allo stesso modo strappa risate i meme postati sui social.

I meme sulle buche a Roma

Dai coccodrilli a mollo in attesa di mordere e squarciare gli pneumatici dei romani, ai più classici pesci sguazzanti in quelle buche più simili a laghi. Bacini d'acqua tanto grandi e profondi da richiedere l'intervento dei baywatch californiani. Nel profondo delle voragini di Roma ecco pure It il pagliaccio: nessun palloncino per i malcapitati automobilisti, l'offerta di Pennywise è quella di un semiasse nuovo. Da Oscar il La La La Buca.

Immancabili i meme tutti dedicati alla Sindaca Raggi, tra propaganda e amare constatazioni. "Abbiamo costruito 4mila piscine a Roma" - esclama in un'immagine, nell'altra immersa in un cratere rassicura "#tuttaposto, ancora se tocca".

E poi altro che funivie: "Ho preso una buca sulla Cassia sono uscito direttamente a Corso Francia", "sono entrato a Piazza Venezia, sono risbucato a San Pietro" - recitano i post.

Ma spazio anche alla "nostalgia". Da una delle buche ecco spuntare l'ex Sindaco Marino dal sorriso beffardo: "E ditelo che vi manco!".

Così l'ironia invade Facebook, Twitter e le chat: i romani, alle prese con strade groviera, non si arrendono all'amarezza. Tra una buca e l'altra c'è sempre tempo per una battuta. Non solo con il proprio gommista.