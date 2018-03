StradeNuove, problemi vecchi: i crateri romani fanno la fortuna dei gommisti

Il buco con la città intorno. Parafrasando la pubblicità di una nota caramella alla menta si potrebbe così descrivere Roma. Voragini, buche e crateri hanno invaso le strade, dal centro alle periferie. Alcune sono vie che si sbriciolano da anni, altre sono quelle che fanno parte del programma #StradeNuove che la sindaca Virginia Raggi aveva lanciato l'anno scorso (qui l'articolo), coniando anche l'hashtag subito diffuso tra tutto il 'popolo' del Movimento 5 Stelle, consiglieri compresi.

Le strade nuove

Nell'elenco della prima cittadina, tra le altre, venivano annunciati già il completamento, "sui tratti più danneggiati", di via della Magliana, via Appia Nuova, via di Boccea, via Collatina, via Palmiro Togliatti, via Anagnina, e via Casilina. Strade che, secondo le testimonianze giunte a RomaToday, sono però di nuovo colabrodo. Già ieri abbiamo fatto una prima mappatura, oggi continuiamo grazie all'aiuto dei lettori che al numero 345.1709348 che, con messaggi Whatsapp corredati di foto, documentano la situazione nella Capitale.

Le segnalazioni

Un elenco senza distinzione di zona. Luisa, dal quartiere Laurentino Fonte Ostiense, segnala una serie di strade: "Via Marinetti altezza autolavaggio, primo tratto di via Levi in direzione Colombo e via Silone poco prima della svolta per via Bellonci. Le buche si sono formate parecchio tempo fa, ma ovviamente stanno peggiorando". Giulia continua: "A via Monte del Marmo la situazione è diventata ingestibile. Senza contare che per evitare di prendere i crateri mentre si guida, siamo costretti ad andare nel senso opposto di marcia rischiando costantemente dei frontali con le altre macchine". Maria, invece, manda una foto del tratto di via Prenestina direzione Centro, tra piazzale Prenestino e il deposito Atac.

Anche a "via di Porta Medaglia ogni pozzanghera è un cratere enorme" ed è "impossibile raggiungere le abitazioni se non distruggendo le automobili", secondo Marika. Problemi ancora al Torrino, in via dell'Archeologia a Tor Bella Monaca, all'Infernetto, ad Ostia Antica, all'Eur. Vanessa ci parla di "due strade molto pericolose per buche e radici entrambe nel III Municipio, a via Virginio Talli, dove lunedì un ragazzo è caduto col motorino". Disagi anche in via Giolitti e vicino l'ospedale Policlinico. Qui, invece, un video con immagini inviate dai lettori di diverse zone di Roma.

Di situazioni al limite della sopportazione ce ne sono molte, come quella che racconta Cinzia: "Sono ostaggio del mio quartiere Villaverde in zona Torre Gaia. Ormai allargo sempre più il giro per entrare e uscire dal quartiere a causa delle enormi e molto profonde buche che affliggono le strade del Villaggio Breda e di Grotte Celoni. La rotonda su via del Terracciano, all'altezza di via Galliano del Capo, è completamente dissestata e pur procedendo pianissimo si rischia sempre il frontale con le auto che procedono in senso inverso nell'innesto, a causa del continuo restringimento delle carreggiate percorribili. Anche percorrendo via Marelli ci si deve imbattere in una serie ravvicinata di grosse buche di fronte ad una fermata d'autobus, al passaggio dei quali si possono vedere interi pezzi d'asfalto che vengono proiettati in tutte le direzioni. Per fare 9 chilometri, senza traffico, ci ho messo 50 minuti per evitare le maxi buche".

Segnalazioni anche da via Anagnina, via Collatina (qui il video), via della Magliana, via Boccea, all'altezza dell'incrocio con Casalotti e viale della Primavera (qui la notizia). Alcune delle #StradeNuove insomma. La conta continua. A sorridere sono soprattutto i gommisti. Luca racconta che martedì mattina, in via Ardeatina "dall'uscita del Grande Raccordo Anulare in direzione Roma" ha contato ben "18 macchine ferme con pneumatici squarciati".

Poi c'è la storia Cinzia: "Vi scrivo perché la situazione su via Laurentina è a dir poco sconcertante. Intorno alla rotonda davanti al supermercato Elite, si è crea ogni giorno un ammasso di macchine impazzite che non sanno come andare avanti per evitare le voragini. Mio fratello ci ha rimesso tutte e 4 le gomme, ed era l'undicesimo in coda dal gommista. Tutti per lo stesso motivo. Ho visto gente ferma a cambiare le gomme per strada. E, ciliegina sulla torta io sono incinta e sinceramente ogni giorno fare il viaggio in macchina con la strada che sembra un percorso rally sta diventando pesante. Spero si risolva presto".

La sindaca Raggi ci vuole mettere una toppa e così, per censire le problematiche più impellenti ha scritto una lettera ai municipi. "Vi invito a comunicare - si legge - l'ammontare dei fondi destinati alla manutenzione stradale, a decorrere dal 2017, specificando somme impegnate e residue, interventi già effettuati sul manto stradale, a decorrere dal 2016 e quelli programmati".

E infine "l'elenco delle strade più ammalorate che necessitano di interventi urgenti". Il tutto "per permettere all'amministrazione centrale di supportare nella maniera più idonea ed efficace l'azione dei municipi volta alla manutenzione delle strade del proprio territorio", sperando che al posto dei crateri ci siano strade nuove. Senza l'hashtag.