Bucce di banane sullo zerbino di casa dell'attrice Balkissa Maiga

Delle banane e delle bucce abbandonate sul zerbino della porta di un attrice di origine africana. Ad essere vittima di razzismo Balkissa Maiga, attrice di origini malesi ma residente a Roma da anni. Proprio davanti la sua abitazione romana la donna ha trovato nella mattinata di giovedì l'amara sorpresa. Poi ha postato la foto sul proprio profilo facebook accompagnata dalla seguente frase: "L'ingresso di casa mia sta mattina! Eppure il razzismo non esiste! Ci si sente davvero male dentro!".

Originiaria di Bamako, capitale dal Mali, Balkissa Maiga è una giovane attrice africana di talento. Diverse le pellicole cinematografiche nelle quali ha recitato, come "Acab - All Cops Are Bastards", per la regia di Stefano Sollima (2012), ed ancora "Razza Bastarda" (2012) sino al più recente "L'uomo senza gravità" (2019). L'attrice ha lavorato anche in "7 Minuti" per la regia di Michele Placido e "Quello che non sai di me", di Rolando Colla.