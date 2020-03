Bucano parete di un supermercato e portano via la cassaforte: bottino da 15.000 euro

Sono entrati in un locale in ristrutturazione e dopo aver bucato la parete sono riusciti ad entrare all'interno di un supermercato Todis. Una volta dentro hanno puntato la cassaforte e, dopo averla aperta, hanno portato via 15.000 euro. Colpo in stile soliti ignoti a Roma70. In via Mario Bianchini ad operare molto probabilmente una banda di ladri che ha agito indisturbata per tutta la notte tra giovedì e venerdì.

Alle 7 del mattino la sorpresa, con la scoperta dei locali violati e la cassaforte forzata. Sul posto gli agenti del commissariato che si occupano delle indagini. Acquisite le telecamere dell'esercizio commerciale e quelle dei negozi adiacenti.