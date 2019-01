Buca sulla Pontina: gomme a terra e danni ai cerchioni, ferme sei auto

Auto in buca sulla via Pontina. Mattinata di imprecazioni per gli automobilisti in transito sulla strada che collega Latina a Roma. Il problema all'altezza del chilometro 48, nel territorio di Aprilia. Sei le vetture costrette a fermarsi dopo aver forato gli pneumatici e danneggiato i cerchioni delle macchina a partire dalle 6:00 di giovedì 31 gennaio.

Necessario l'intervento degli agenti della Polizia Stradale di Aprilia. La buca sulla carreggiata di marcia normale è stata poi riparata dai tecnici Anas intervenuti sul posto. Ripristinato il normale manto la buca è stata sistemata intorno alle 7:00 di questa mattina.

Lo stesso problema si era registrato sempre sulla Pontina lo scorso 11 gennaio, ma in direzione Sud al chilometro 61. In quel caso la grossa buca si aprì sulla corsia di sorpasso richiedendo la chiusura temporanea da parte della PolStrada del tratto interessato dalla voragine. Circa 50 i veicoli fermi sulla strada, tra cui un autobus Cotral che forò le gomme nell'impatto con la buca.