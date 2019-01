Cappella Sistina, è morto Bruno Baratti: aveva restaurato il capolavoro di Michelangelo

E' morto Bruno Baratti. Non si tratta di un personaggio pubblico eppure il suo lavoro, nel corso degli anni, è stato apprezzato da milioni di visitatori. Baratti infatti è stato uno dei quattro professionisti che, dal 1979, si sono dedicati al restauro della Cappella Sistina. Lo scrive Daniele Flavi su FrosinoneToday.

Il team del restauro comprendeva Gianluigi Colalucci, Maurizio Rossi, Piergiorgio Bonetti e appunto Bruno Beratti che si è spento a Roma all'età di 72. Originario di Serrone, in provincia di Frosinone, il restauratore era figlio di Bice Minori, titolare di una nota sartoria romana che, per decenni, ha cucito i vestiti di scena per i più importanti teatri della Capitale.

Come riportato da Frosinone Today: "Il restauratore era anche amico di Giovanni Paolo II e si racconta che quando da Papa passava sotto i ponteggi del restauro strillava sempre “Brunoooo…. Come vanno i lavori” e lui dall’alto gli rispondeva “Santità molto bene”.

Grazie al lavoro di Baratti e degli altri tre restauratori gli affreschi della Cappella Sistina sono tornati ai colori originari voluti da Michelangelo. Per anni infatti, soprattutto le volte, avevano visto depositarsi un fitto strato di sporco causato dalla combustione delle candele di sego e cera. Gli affreschi della cappella e delle volte in particolare, nel corso dei secoli avevano così finito per opacizzarsi. Il lavoro di questi restauratori è servito anche ad eliminare questo strato di sporcizia che finiva col privare quei capolavori della loro iniziale bellezza. I funerali di Baratti si svolgeranno alle ore 10 di lunedì 14 nella Chiesa San Marcellino e Pietro, a Roma.