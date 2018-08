Piazza Vittorio Emanuele II: branco picchia e rapina un passante

In quattro hanno accerchiato un passante in piazza Vittorio Emanuele II e, dopo averlo aggredito gli hanno rubato il marsupio con dentro documenti ed il telefono cellulare. Poi sono fuggiti via. La rapina è avvenuti intorno alle 23:00 di lunedì 20 agosto all'Esquilino.

Passante rapinato dal branco a piazza Vittorio

Uno di questi è stato rintracciato poco dopo mentre si aggirava ancora nelle vicinanze della piazza. Bloccato dagli agenti del commissariato Viminale ed Esquilino, indosso nascondeva la refurtiva. Arrestato ed identificato in un uomo della Guinea di 26 anni, dovrà rispondere di rapina aggravata. Si ricercano i suoi complici.