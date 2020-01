Un cunicolo per la fuga dei pusher e bracieri per distruggere la droga: lo spaccio nel cuore di San Basilio

Non solo vedette e pusher attivi h24. Chi vende droga a Roma, soprattutto nelle storiche piazze di spaccio, ha bisogno di utilizzare stratagemmi per anticipare le mosse delle forze dell'ordine. Così succede a San Basilio dove chi vende la merce, per evitare l'arresto, le prova tutte.

Ieri mattina, in piazza Aldo Bozzi, un altro capitolo della lotta tra 'guardie' e spacciatori. I carabinieri di San Basilio, con la collaborazione del personale dell'Ater del Comune di Roma, hanno rimosso una recinzione in ferro, abusiva, utilizzata dai pusher come barriera per agevolare la fuga in caso di controlli e 5 barili in lamiera, utilizzati come bracieri per distruggere la sostanza stupefacente e evitarne il rinvenimento.

Una operazione che rientra nella più ampia attività di controllo militari dell'Arma da tempo attivi nella nota piazza di spaccio della Capitale.

Infatti, soltanto il mese scorso, furono rinvenuti e rimossi in via Corinaldo, altri 10 barili oltre a tre tettoie e un cancello in ferro, installate abusivamente, che i pusher del quartiere utilizzavano come riparo e per eludere i controlli delle forze dell'ordine.

Prima ancora, a marzo, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Montesacro avevano arrestato 4 pusher, tutti romani tra i 35 e 53 anni, che si dividevano i compiti: c'era chi faceva da vedetta, chi si occupava di distruggere la droga una volta scoperti e chi vendeva la merce.

Una lotta incessante, in collaborazione con Ater che mette a disposizione uomini, mezzi e personale tecnico, che in passato portò alla demolizione di una casetta in legno costruita abusivamente su un terreno comunale e utilizzata come base dello spaccio.