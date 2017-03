Centocelle: bottiglie contro vetro dell'autobus 556, caccia a tre minorenni

Non è bastato il protocollo di intesa tra Atac e Questura per placare gli episodi di violenza sui mezzi pubblici a Roma. Questa volta un atto vandalico è avvenuto in piena mattinata, intorno alle 7.30 su viale Palmiro Togliatti in zona Centocelle.

Tre giovani, tra i 14 e i 16 anni, hanno lanciato bottiglie contro il finestrino laterale dell'autobus della linea 556 danneggiandolo.

Non risultano feriti, mentre sulla vicenda sta indagando la Polizia che è alla caccia dei tre minorenni. Alla base del folle gesto una bravata perché, secondo quanto appreso, non si erano segnati episodi di minacce o screzi verbali con autista o passeggeri del bus.