Bottiglia incendiaria contro un'enoteca: danni al locale, indagano i carabinieri

Una bottiglia incendiaria contro un'enoteca nel quartiere Africano, a Parioli. E' quanto successo nella mattinata del 16 agosto in via Annone, all'angolo con via Massaciuccoli dove, nella stessa giornata, un uomo aveva tentato una rapina alle Poste. A dare l'allarme alcuni residenti che hanno allertato il Numero Unico per le Emergenze.

Sul posto i Vigili del Fuoco, che hanno spento il rogo, e i Carabinieri con la stazione di viale Eritrea e il Nucleo Operativo Parioli per i rilievi e le indagini del caso.

La bottiglia incendiaria, lanciata nell'ingresso secondario dell'enoteca, ha causato danni alle ferramenta dell'ingresso. Il titolare dell'esercizio commerciale, ascoltato, ha riferito di non aver "subito minacce" e di "non far parte di gruppi o attività che hanno a che fare con la politica". Le indagini chiariranno se si tratta di un atto intimidatorio o di una goliardata.