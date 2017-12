VIDEO | Botti, il vademecum della Polizia di Stato per evitare incidenti

La Polizia di Stato anche quest'anno è fortemente impegnata nella campagna d'informazione e sensibilizzazione sull'uso corretto e consapevole dei fuochi artificiali, il cui utilizzo caratterizza solitamente il passaggio tra il nuovo e vecchio anno. Come spiegano in un comunicato, sul sito www.poliziadistato.it sono disponibili dei video tutorial nei quali un medico, un artificiere ed un cinofilo della Polizia di Stato mettono in guardia i cittadini sui rischi connessi all'uso degli artifici pirotecnici soprattutto quando vietati e non conformi alla normativa europea. Negli ultimi anni, anche grazie a questi consigli, sono diminuiti i feriti ed i decessi, in particolare durante la notte di Capodanno.

Nei giorni che precedono le festivita' natalizie e i festeggiamenti di fine anno le Forze dell'Ordine sono inoltre impegnate a controllare e a sequestrare il materiale pericoloso e non conforme alla normativa vigente.

Nell'attività di contrasto svolta nei giorni che precedono i festeggiamenti, la sola Polizia di Stato ha sequestrato oltre 2.800 proiettili, piu' di 2 mila chili di prodotti esplodenti classificati, 2.300 chili di giochi pirotecnici marcati Comunità Europea e oltre 11 mila pezzi non pesati per la difficoltà e la pericolosita' di manipolazione degli stessi.

Gli operatori di Polizia Amministrativa hanno anche sequestrato quasi 2.600 chili di polvere da sparo. Le ultime operazioni in ordine di tempo sono avvenute a Pavia con 55 chili di fuochi rinvenuti, e a Taranto con 59 chili. In totale sono state denunciate 104 persone da tutte le Forze di Polizia (52 dalla Polizia di Stato).