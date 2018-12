Ponte di Nona: bloccati in auto con 240 candelotti illegali, denunciati

I Carabinieri della Compagnia di Tivoli hanno denunciato a piede libero un romano di 38 anni e un 47enne di Colleferro, entrambi con precedenti, per trasporto abusivo di materiale esplodente e detenzione di materiale pirotecnico senza licenza e privo del marchio CE.

I due erano a bordo di un'auto quando sono incappati in un posto di controllo dei Carabinieri in via della Riserva Nuova, zona Ponte di Nona. Nel portabagagli, i militari hanno scoperto ben 240 candelotti pirotecnici, per un peso complessivo di 8 Kg, sprovvisti del marchio CE e delle previste autorizzazioni di pubblica sicurezza.

I botti fuorilegge sono stati sequestrati e affidati in custodia a una ditta di pirotecnica che possiede locali idonei per il loro stoccaggio.