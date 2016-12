Capodanno, sequestrati 600 chili di 'botti' illegali: venivano venduti in 7 negozi

Continuano i controlli dei Carabinieri a Roma e Provincia volti a contrastare la detenzione e la vendita illecita di 'botti' di Capodanno. Nell'ambito del piano straordinario di controllo predisposto per il periodo festivo dal Comando Provinciale, i Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere hanno sequestrato 600 chili di petardi e fuochi pirotecnici appartenenti alle categorie IV e V, detenuti in precarie condizioni di sicurezza, senza le previste autorizzazioni, e esposti alla libera vendita in 7 negozi gestiti da cinesi nelle zone di Porta Portese, Monteverde, Bravetta e Giancolense.

Per questo motivo i titolari delle attività sono stati denunciati a piede libero per commercio abusivo di materie esplodenti. I 'botti' sono stati sequestrati in attesa di ulteriori disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.

L’Arma dei Carabinieri, come sempre, invita i cittadini a "diffidare dall’acquisto di materiale pirotecnico non rispondente alle normative vigenti, ed a segnalare ogni illecita detenzione al 112 o alla Stazione Carabinieri più vicina".

LEGGI ANCHE: