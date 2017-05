Monteverde: picchia per l'ennesima volta la convivente durante una lite

Una telefonata al 112 e l’immediato intervento dei Carabinieri hanno fermato la mano violenta di un 44enne. I Militari della Stazione di Roma Bravetta che hanno ricevuto la segnalazione hanno impiegato pochi minuti per raggiungere l’abitazione dove un uomo, in preda ai fumi dell’alcol, stava picchiando la convivente, dopo averla minacciata. A finire in manette uno uomo di 44 anni, originario della Guinea, domiciliato in via Marcantonio Odescalchi, a Monteverde.

ENNESIMA AGGRESSIONE - Qui in un appartamento si stava consumando l’ennesima aggressione, come denunciato dalla donna, una 45enne della Repubblica Dominicana, che però in passato non aveva mai avuto il coraggio di denunciare quanto accadeva. Per questo motivo l’uomo è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato condotto presso il carcere di Regina Coeli.