Borsoni stupefacenti in un terreno agricolo, trovati 21 chili di marijuana

Borsoni stupefacenti a Monte Porzio Catone dove i carabinieri hanno trovato e sequestrato un ingente carico di sostanza stupefacente. E' accaduto nel pomeriggio di ieri 30 agosto. A vederli un passante che ha notato due grossi borsoni incastrati tra due alberi in un terreno agricolo. Poi l'allerta, con i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Frascati che hanno rinvenuto 21 chili di marijuana.

Marijuana fra gli alberi

Giunti in via Torricella, a ridosso di un terreno agricolo recintato, i Carabinieri hanno trovato i due borsoni che all’interno custodivano 4 confezioni, di varia misura, contenenti l’ingente quantità di stupefacente.

Caccia ai proprietari

Sequestrata la droga, i Carabinieri hanno avviato un’indagine per risalire a chi potrebbe averla lasciata lì in attesa, forse, di riprenderla o per consentire a qualcun altro di ritirarla.