Borseggiata in metro mentre va in udienza dal Papa: presi i ladri

Rapinata alle 7 del mattino mentre si stava recando a piazza San Pietro per l'udienza del mercoledì del Santo Padre. La vittima una donna tedesca di 58 anni era in metro quando è stata presa di mira dai ladri. Ad accorgersi del fatto un carabiniere libero dal servizio, effettivo alla Stazione Roma via Veneto, che stava per scendere alla fermata metro Barberini per recarsi in caserma.

Il militare ha così assistito al furto a bordo della metro, bloccando i borseggiatori, un uomo di 38 anni e una donna di 47 anni, che nel frattempo erano scesi anche loro. Presi di peso, ha condotto i ladri direttamente all’interno della Stazione Carabinieri che ha sede praticamente difronte.

La vittima, che non si era per niente accorta di aver subito il furto, è stata rintracciata telefonicamente, tramite alcune informazioni reperite nel suo portafogli, e ha risposto ai Carabinieri che era troppo importante per lei seguire l'udienza del Papa, motivo esclusivo per cui era venuta a Roma, e ha detto che li avrebbe raggiunti al termine della celebrazione per riprendersi il portafogli.

Così, verso l'ora di pranzo, accompagnata da una religiosa tedesca che le ha fatto da interprete, la donna è giunta presso la caserma di via Barberini per recuperare quanto le avevano rubato a bordo della metro.

I due borseggiatori sono stati accompagnati direttamente presso le aule del Tribunale di piazzale Clodio, insieme ad altri due ladri, una ragazza di 19 anni e un ragazzo di 23 anni, entrambi romeni, arrestati dallo stesso carabiniere il pomeriggio precedente, su via del Tritone, dopo aver borseggiato una turista svizzera.

In meno di 24 ore così, i militari di via Veneto hanno assicurato alla giustizia 4 borseggiatori, già con precedenti che sono stati tutti processati per direttissima ieri mattina.