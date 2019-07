Metro Termini: derubato del cellulare mentre torna a casa da lavoro

Tornava a casa da lavoro quando gli hanno rubato il telefono cellulare. Sono poi stati i carabinieri della Stazione via Vittorio Veneto, nel corso di un predisposto servizio antiborseggio a bordo dei mezzi pubblici della Capitale, ad arrestare un cittadino pachistano di 27 anni, sorpreso all’interno della fermata della metropolitana Termini, subito dopo aver asportato con destrezza un costoso telefono cellulare all' impiegato romano che rientrava a nella propria abitazione dopo una gioranta in ufficio

L’uomo autore del furto è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo presso le aule di piazzale Clodio. Il telefono rubato è stato recuperato e restituito al proprietario.