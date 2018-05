A scuola di borseggio con una 16enne, fermate due ladre di 10 e 12 anni

In meno di 24 ore sono stati arrestati 8 borseggiatori, tra cui 3 minorenni: due bambine di 10 e 12 anni, che emulavano una 16enne. Sono questi i conti dei carabinieri del comando provinciale di Roma, che hanno colto tutti con le mani sui portafogli e nelle borse altrui, per la maggior parte di ignari turisti stranieri, così come di origine straniera sono tutti i ladri protagonisti di queste tristi vicende.

Baby borseggiatrici

Le tre baby borseggiatrici sono state fermate in Largo di Torre Argentina. La “maestra”, una 16enne bosniaca domiciliata presso l’insediamento di via La Barbuta, era con le due “alunne” alle spalle di una coppia greca. Approfittando della confusione alla fermata del tram, con discreta abilità, le novelle “Occhi di Gatto” erano riuscite a sfilare il portafogli dalla borsa della donna. I carabinieri, accortisi delle strane manovre, le hanno fermate in tempo. Le più piccole, non imputabili, sono state condotte presso il centro di primissima accoglienza in via Annibale Maria di Francia, mentre la più grande (si fa per dire) è stata accompagnata in quello di via Virginia Agnelli.

Gli altri arresti

Poco più tardi, in corso Vittorio Emanuele II, nei pressi della fermata del bus 64 direzione San Pietro, un’altra pattuglia ha pizzicato un cittadino iracheno di 37 anni e un cittadino egiziano di 34, intenti a rubare un telefono cellulare dallo zaino di un turista cinese. Tutto questo mentre sulla banchina della fermata metropolitana di Termini, tre cittadini di nazionalità romena, di 44, 39 e 34 anni, venivano arrestati con l’accusa di furto aggravato, perché sorpresi subito dopo aver sottratto un portafoglio dalla borsa di una cittadina della Repubblica Ceca. I cinque ladri stranieri ora sono in attesa del rito direttissimo.