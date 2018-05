Ruba portafoglio ad un passeggero sulla metro B, fermata da agente delle Fiamme Oro

Un furto come purtroppo se ne registrano ogni giorno. A pensare di riuscire facilmente a derubare un passeggero della metropolitana di Roma una pregiudicata 30enne di origini bosniache. Il tentativo nel pomeriggio, quando la ladra ha derubato un pendolare che si trovata nei vagoni della Metro B. A mettergli i bastoni fra le ruote un agente di polizia libero dal servizio, in forza al gruppo sportivo delle Fiamme Oro. La ladra è stata quindi bloccata, arrestata per furto aggravato ed affidata ai colleghi dello sportivo che ha sventato il furto.

Tentata rapina in via Gioberti

E' invece stata una pattuglia appiedata del commissariato Viminale ad arrestare un cittadino algerino di 31 anni. L'uomo si è infatti reso responsabile del reato di tentata rapina. E' stato bloccato in via Gioberti, all'Esquilino, mentre stava tentando di rubare un portafoglio all’interno della borsa di una turista.