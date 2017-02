Baby borseggiatrici all'opera sulla Metro A: una di loro ha solo 9 anni

Tredici, dodici e nove anni. Questo il dato che risalta in relazione al fermo da parte dei carabinieri di tre baby borseggiatrici pizzicate a derubare i passeggeri della linea A della metropolitana. I fatti nel pomeriggio di domenica, nel corso di alcuni controlli antiborseggio. Proprio in questo ambito i Carabinieri della Stazione Roma Nomentana hanno fermato le 3 giovanissime ladre, di soli 9, 12 e 13 anni, tutte domiciliate alla baraccopoli di Aprilia, già con precedenti specifici, bloccate subito dopo aver commesso un furto ai danni di una turista.

BORSEGGIO IN METRO - I militari, in abiti civili, hanno atteso i movimenti delle minorenni fino a quando sono salite a bordo di un treno della metro A, alla fermata Termini. Nello scendere alla stazione Spagna, sono entrate in azione sfilando il portafogli dalla borsa di una turista cinese.

RIAFFIDATE AI GENITORI - Subito dopo il colpo, sono state fermate e successivamente condotte in caserma assieme alla vittima. La refurtiva recuperata interamente è stata riconsegnata. Dagli accertamenti i militari hanno scoperto che la 13enne, si era allontanata arbitrariamente da una comunità, dove era stata collocata. Successivamente è stata condotta presso l’Istituto per minori di Roma Casal del Marmo mentre, le altre due minori, non imputabili per la giovanissima età, sono state riaffidate ai genitori.