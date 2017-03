Turisti in fila per entrare al Colosseo e borseggiatori all'opera: tre arresti

Turisti in fila per entrare al Colosseo e borseggiatori all'opera. Ad arrestare tre manolesta nell'ambito di una operazione antiabusivismo gli agenti del Gssu (Gruppo sociale sicurezza urbana) della Polizia Locale di Roma Capitale. I tre, tutti di nazionalità serba, con uno residente di fatto a Birmingham, in Inghilterra, sono stati colti in flagranza di reato proprio mentre sottraevano un portafogli ad un turista inglese, intento con il suo gruppo di connazionali a fare la fila per accedere all’interno dell'anfiteatro Flavio.

AGENTI IN BORGHESE - I tre, due donne ed un uomo, sono stati notati per il loro fare sospetto dagli agenti della municipale che operavano in borghese. Presi con le mani nel sacco sono stati condotti nella sede del Gssu di via Macedonia a disposizione dell'Autorità Giudiziaria che li giudicherà rito direttissimo.