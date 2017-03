La tecnica della cartina stradale per depredare i turisti al Colosseo: tre arresti

Un modus operandi semplice ed assodato: due donne che si mettono di fronte alla vittima di turno, con il compito di distrarla con delle conversazioni vivaci ed un uomo, il terzo complice, spalle all'ignaro turista preso di mira, fingendo di consultare una cartina stradale, lo borseggia dei propri averi. A mettere in atto la collaudata tecnica una banda di borseggiatori, arrestate nell'ambito di una operazione antiabusivismo dagli agenti del Gssu (Gruppo sociale sicurezza urbana) della Polizia Locale di Roma Capitale. Fermati nel pomeriggio di ieri al Colosseo il Tribunale di Roma ha convalidato questa mattina l'arresto dopo che la banda, due donne ed un uomo di origine serba, sono stati colti in flagranza di reato ad alleggerire un turista inglese in fila per entrare all'anfiteatro Flavio.

FURTO DEL PORTAFOGLI - I fatti nel pomeriggio di ieri dopo che i tre sono stati colti in flagranza di reato proprio mentre sottraevano un portafogli ad un turista inglese, intento con il suo gruppo di connazionali a fare la fila per accedere all’interno del Colosseo. La scena però, non é passata inosservata dagli agenti in borghese del Gruppo sociale sicurezza urbana, coordinati dal Vice Comandante del Corpo Lorenzo Botta, che hanno infatti proceduto all'arresto dei tre, risultati poi essere pluripregiudicati, per il reato di furto aggravato in concorso.

COLOSSEO SORVEGLIATO SPECIALE - Numerose le segnalazioni degli episodi di furto, giunte al Comando di Via della Consolazione, adiacenti il monumento più visitato d Italia. Anche in ragione di questo e dell'avvicinarsi della stagione turistica, da parte degli agenti è posta in essere un attenzione speciale.