Cinecittà Due: finta coppietta borseggiava clienti del centro commerciale

Si nascondevano tra i clienti studiando i movimenti delle possibile vittime, per poi avvicinarle e rapinarle: era questo il modus operandi di 3 cittadini colombiani arrestati dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Tuscolano. Il 'lavoro' dei 3 componenti, di questa vera e propria banda, era stato in diverse occasioni registrato dalle telecamere del centro commerciale Cinecittà Due. I tre malviventi sono stati bloccati dopo due nuovi colpi effettuati a distanza di pochi minuti.

BORSEGGIO SULLE SCALE MOBILI - Il primo ai danni di una donna a cui è stato 'prelevato' con destrezza il telefono cellulare, mentre scendeva una delle scale mobili; il secondo, sempre ad una ragazza, mentre era in fila per pagare un braccialetto. È stato proprio quest’ultimo colpo ad essere fatale ai 3. La vittima dopo aver percepito qualcosa si è voltata di scatto e, accortasi del furto del suo cellulare, è riuscita ad individuare tra la folla due persone che si stavano allontanando. La ragazza, ha rincorso i due, attirando l’attenzione di un poliziotto libero dal servizio che, con l’aiuto della vigilanza interna al centro commerciale, è riuscito a bloccarli.

TERZO COMPONENTE DELLA BANDA - Il terzo componente della banda – una donna, convinta di poter scagionare i suoi complici si è, di fatto, costituita consegnando il telefono rubato. In pochi istanti è inoltre giunta una pattuglia della squadra di polizia giudiziaria del commissariato Tuscolano, diretto da Giovanni Di Sabato, già da tempo impegnata nelle indagini su alcuni furti avvenuti nello stesso centro commerciale. Nell’immediato gli investigatori, visionando le registrazioni delle telecamere di sicurezza, hanno accertato che il terzetto, poco prima aveva borseggiato un’altra ragazza sulle scale mobili.

LA BANDA DI BORSEGGIATORI - I due fatti hanno permesso ai poliziotti di procedere all’arresto in flagranza un uomo di 36 anni e due donne di 26 e 45 anni, tutti cittadini colombiani. Il primo, per evitare un vecchio mandato di cattura, ha fornito un nome falso. Gli investigatori, che ora hanno dato un nome ai componenti della banda, stanno passando al setaccio tutte le immagini acquisite nei mesi scorsi e già da un primo esame sono emersi altri furti compiuti dalla banda.

LA TECNICA - Pittoresca la tecnica usata per rubare la borsa ad una ragazza seduta in uno dei bar interni: fingendosi una coppietta intenta a far shopping due dei colombiani arrestati sono passati più volte vicino alla vittima predestina, ogni volta colpendo con un calcetto la borsa fin quando la stessa non era abbastanza distante dalla proprietaria da essere raccolta con disinvoltura dalla ladra.