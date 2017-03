Borseggiatore sul bus ruba cellulare ad una ragazza, in manette 20enne

A bordo di un bus, in via Nazionale, ha sfilato dalla tasca del giubbotto di una giovane uno smartphone e rapidamente è sceso alla prima fermata utile. Il suo passo veloce ha insospettito due Carabinieri del Comando di Roma Piazza Venezia, liberi dal servizio, che stavano transitando e che lo hanno bloccato. A quel punto, il ladro, un 20enne marocchino ha tentato di disfarsi del telefono gettandolo in un cestino dei rifiuti.

IGNARA DEL FURTO - Gli immediati accertamenti hanno permesso di risalire alla proprietaria del telefono, una 26enne iraniana ma residente a Roma, che è stata rintracciata sullo stesso bus che il fermato aveva abbandonato repentinamente, ancora ignara del furto subito. Riconsegnata la refurtiva, i Carabinieri hanno portato l’arrestato in caserma, dove è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo.