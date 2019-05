Lungotevere: in tre accerchiano turista sul bus e lo derubano del portafogli con mille euro

Continuano senza sosta i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma a bordo dei mezzi pubblici finalizzati al contrasto dei reati contro utenti e turisti. In tale ambito tre cittadini algerini sono stati sorpresi a derubare un turista cileno a bordo del bus linea 23, all’altezza di largo dei Fiorentini, sul lungotevere dei Sangallo.

Qui i militari dell'Arma della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina, in servizio in abiti civili, hanno notato i complici accerchiare la vittima e, in un momento di maggior affollamento della vettura, sfilare il portafogli, contenente 1.000 euro in contanti e documenti, dalla tasca della sua giacca.

I militari sono immediatamente intervenuti bloccando i ladri e recuperando la refurtiva, poi riconsegnata al proprietario. Identificati in tre senza fissa dimora, sono stati portati e trattenuti nei vari comandi dell’Arma in attesa del rito direttissimo.