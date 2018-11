Approfitta della calca e deruba una donna a bordo del bus N1, manolesta in manette

Derubata mentre si trovava a bordo di un bus notturno. Sono stati i carabinieri della Stazione Roma Tuscolana ad intervenire in piazza di Ponte Lungo, dove una donna, resasi conto di essere stata borseggiata subito dopo essere scesa dal bus della linea “N1”, aveva chiesto aiuto al 112.

La vittima ha raccontato ai militari che poco prima, mentre si trovava sull’autobus, era stata infastidita da una persona che approfittando dell’affollamento del mezzo, le stava sempre addosso spingendola di continuo. Fornita la descrizione del sospettato, i Carabinieri si sono messi sulle tracce bus, intercettandolo in piazza di Cinecittà.

Saliti a bordo, i militari hanno sorpreso il personaggio descritto dalla vittima del furto, un cittadino egiziano di 28 anni, nella Capitale senza fissa dimora e già conosciuto alle forze dell’ordine, che, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso dello smartphone della donna. Il 28enne è stato arrestato e trattenuto in caserma, anche lui rimane in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo.

L'arresto del ladro è arrivato nell'ambito dell'attività antiborseggio messa in campo dai carabinieri di Roma giorno e notte a bordo dei mezzi pubblici di superficie e metropolitani della città. Prima del 28enne erano stati altri due i ladri finiti nella rete dei militari dell'Arma a poche ore di distanza l'uno dall'altro. Dovranno tutti rispondere di "furto aggravato".

Le manette sono scattate ai polsi anche di due cittadini colombiani di 42 e 46 anni, domiciliati nella Capitale e con precedenti, sorpresi in via Cavour, a bordo del bus della linea 87, dove avevano appena “alleggerito” un passeggero del proprio telefono cellulare. Quando i Carabinieri della Stazione Roma Quirinale li hanno fermati, addosso ad uno dei due è stato trovato un altro smartphone risultato rubato qualche minuto prima ad una ragazza scesa dallo stesso mezzo pubblico poche fermate prima. La refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari mentre i due ladri sono stati trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo.

Poco dopo, i Carabinieri del Comando Roma piazza Venezia hanno arrestato un cittadino lituano di 33 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, subito dopo aver derubato una donna romana di 83 anni del telefono cellulare mentre stavano viaggiando a bordo del bus della linea 160 che stava percorrendo via del Corso. Anche in questo caso, i Carabinieri sono immediatamente intervenuti recuperando il telefono – che è stato restituito all’anziana vittima – e portando in caserma il ladro, dove rimane in attesa del rito direttissimo.