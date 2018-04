Furti sui mezzi pubblici: manolesta in azione su bus e tram, 6 arresti

I mezzi pubblici del centro città sono stati presi di mira da borseggiatori che approfittando dell’arrivo dei turisti, ancora più massiccio con la stagione primaverile, hanno fatto razzia di portafogli. Le loro gesta però non sono passate inosservate grazie ad un’importante azione di controllo messa in campo dai carabinieri. Sei i ladri arrestati a cui si aggiunge un pusher finito in manette.

Borseggiatori all'opera su bus e tram

Tre giovani cubani di 22, 24 e 25, tutti senza fissa dimora e con precedenti, sono stati sorpresi dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro bordo del tram 8, mentre tentavano di rubare il portafogli ad una donna di 54 anni dopo averla circondata.

A bordo dell’autobus della linea 87, all’altezza della fermata dell’Ara Coeli, i Carabinieri della Stazione Roma Via Vittorio Veneto hanno arrestato una 56enne, romana, disoccupata e già nota alle forze dell’ordine, subito dopo aver alleggerito del portafogli un turista Coreano.

Infine, i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato due cittadini peruviani, di 22 e 26 anni, senza fissa dimora e con precedenti, sorpresi, a bordo autobus 85, subito dopo aver asportato con destrezza lo smart-phone ad un turista 70enne, di Bari.

Arrestato pusher all'autostazione Tibus

Non solo: nella zona dell’autostazione Tibus, i carabinieri di viale Eritrea hanno arrestato un nigeriano di 25 anni, con permesso di soggiorno politico scaduto, notato aggirarsi con fare sospetto, tra gli autobus. A seguito del controllo è stato trovato in possesso di ben 1,75 chili di marijuana, suddivisa in due involucri che nascondeva in un bagaglio a mano. Lo straniero è stato arrestato e la droga sequestrata.