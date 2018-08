Blitz a Borgo Ripa: sigilli al ristorante nei giardini di Donna Olimpia Pamphilj

Una struttura irregolare di oltre mille metri quadri, con due ampi banconi al centro di un residenza storica nel cuore della capitale: tavoli, sedie, divani e coperti per 250 persone a sera privi dei regolari titoli autorizzativi.

Ieri sera, durante i consueti controlli della movida, il reparto della Polizia Amministrativa del I Gruppo Trevi è intervenuto per dare esecuzione ad una ordinanza del Suar - Dipartimento Turismo e Attività Ricettive - per la cessazione di un’attività sita a due passi da Trastevere. Apposti i sigilli alle strutture abusive, destinate alla somministrazione di alimenti e bevande, che erano state inserite all'interno del giardino nelle adiacenze di un portico del 1600.

Il blitz nei locali del rione

Le verifiche della Polizia Locale, anche nella serata di ieri, si sono concentrate sul rispetto dell’ordinanza anti-alcool, con oltre 150 accertamenti sui locali ed i clienti nelle aree maggiormente interessate dal fenomeno "movida". Riscontrate 20 violazioni di tipo amministrativo, delle quali 10 per il mancato rispetto dell'ordinanza 105/2018. Particolare attenzione anche ai controlli di polizia stradale, con 55 sanzioni e oltre 30 veicoli rimossi per soste irregolari.

Nel corso delle attività i caschi bianchi del Gpit (Gruppo Pronto Intervento Traffico) e del Gssu (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) hanno fermato un italiano di 45 anni che si era opposto al tentativo di identificazione da parte degli agenti, dopo aver cercato di impedire gli accertamenti in atto per la rimozione di alcuni veicoli che intralciavano la circolazione. L'uomo è stato denunciato per resistenza e rifiuto di declinare le proprie generalità.