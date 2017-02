Borgo Pio: venditore abusivo morde vigile, arrestato

Pur di sfuggire al controllo della Polizia Locale ha morso un agente. Una reazione che è costata ad un venditore abusivo l'arresto. E' successo sabato in zona Borgo Pio.

L'abusivo, senegalese, fermato durante un controllo degli agenti dello SPE e del GSSU era riuscito a fuggire in un primo momento. Inseguito, ha tentato una reazione contro gli agenti operanti mordendone uno durante la colluttazione.

L'uomo è stato arrestato e condotto al Comando di via Macedonia. Oggi comparirà davanti al giudice con le accuse di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. L'agente ferito è stato medicato all'ospedale Santo Spirito.

Domenica le operazioni antiabusivismo sono continuate in via Tuscolana. Oltre ai consueti rinvenimenti di merce abusiva gli agenti hanno rinvenuto un veicolo pieno di articoli contraffatti, usato come magazzino di merci sul posto, che è stato sequestrato.

Al termine, per trasportare al Comando tutta la merce tolta ai venditori è stato necessario caricare due grossi furgoni: il bilancio è anche qui di migliaia di articoli sequestrati. Totale tra sabato e domenica, circa 7000 tra normali e contraffatti.