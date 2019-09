Borghesiana, esasperata dalla violenza subita fa arrestare marito violento

Nei giorni scorsi già si era rivolta alle forze dell'ordine per denunciare le violenze del marito. Così, nella giornata di ieri quando i poliziotti del Commissariato Casilino a bordo dell'autoradio di servizio, l'hanno vista in strada chiedere aiuto, si sono subito avvicinati per comprendere cosa fosse successo.

La donna, visibilmente sconvolta ha raccontato che nella mattinata il marito l'aveva di nuovo aggredita, questa volta anche davanti al proprio figlio maggiorenne, minacciando quest'ultimo di morte.

Non solo. La donna ha indicato agli agenti l'uomo mentre si stava allontanando. Tornato indietro, lui si è avvicinato rapidamente alla moglie ed improvvisamente l'ha aggredita. I poliziotti con non poca fatica lo hanno bloccato.

La donna, in evidente stato d'ansia, ha raccontato agli agenti di non essere più in grado di sostenere la situazione e di temere seriamente per la propria incolumità e per quella dei due figli conviventi. L'uomo è stato quindi arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia.