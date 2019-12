Ordigno bellico trovato in un terreno: intervengono esercito e artificieri

Un ordigno bellico in un terreno pubblico. E' quanto ha rinvenuto nel pomeriggio dell'11 dicembre un residente, in via della Tenuta del Cavaliere nella zona di Case Rosse, periferia est di Roma. L'uomo, notata quella che credeva fosse una bomba, ha subito chiamato il Numero Unico di Emergenza.

Sul posto, poco dopo le 13:30, gli agenti del commissariato di San Basilio, l'esercito e gli artificieri. Secondo le analisi tecniche si tratterebbe di un colpo di mortaio inesploso risalente alla Prima Guerra Mondiale. L'ordigno, trovato a ridosso di un albero in un terreno pubblico, è stato così fatto mettere in sicurezza e l'area, prima recintata e poi bonificata, è stata quindi liberata.