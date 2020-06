Contadino trova bomba della seconda guerra mondiale in un terreno

Una bomba di mortaio inesplosa in un terreno. A scoprirla nel proprio appezzamento dei Castelli Romani un contadino. Il rinvenimento intorno alle 10:00 di martedì in un terreno agricolo di via della Tenutella.

Da qui la chiamata agli agenti della Polizia Locale di Albano Laziale e Castel Gandolfo che hanno da subito attivato le procedure di messa in sicurezza dell'area richiedendo l'intervento degli agenti del Commissariato di Albano e successivamente quello degli Artificieri dell'Esercito Italiano e della Polizia.

Accertata la presenza della bomba, presumibilmente sganciata da un aeroplano nel corso del secondo conflitto mondiale, gli artificieri hanno evacuato le poche persone residenti nell'area per poi far esplodere l'ordigno in sicurezza.L'intervento si è concluso intorno alle 17:30.