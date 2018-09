Ritrovata bomba da 250 chili, evacuazione in vista per seimila persone

Una bomba di 250 chili dotata di spoletta. Questo quanto trovato in un terreno agricolo sulla via Nettunense, nella zona di Campoleone, fra le province di Roma e Latina, nel Comune di Lanuvio. Rinvenuta lo scorso mese di agosto in un'area poco distante dalla stazione ferroviaria, le prefetture della Capitale e del capoluogo pontino stanno organizzando le operazioni di rimozione dell'ordigno bellico sganciato da un'aereo nel corso della II Guerra Mondiale.

Evacuazione causa bomba a Campoleone

Come informa il Comune di Lanuvio, le autorità preposte hanno disposto un preventivo censimento della popolazione interessata allo sgombero della zona dove è stata trovata la bomba da 500 libre, pertanto sono in atto da parte di personale della Polizia Locale coadiuvato dalla Protezione Civile le relative operazioni. Secondo le prime stime dovrebbero essere circa 6mila i residenti interessati dall'evacuazione.

Bomba delle II Guera Mondiale a Campoleone

Secondo quanto si apprende le operazioni di disinnesco dovrebbero avvenire una domenica del prossimo mese di ottobre (il 14 o il 21) e verranno messe in atto dal 21° Reggimento Genio Guastatori dell'Esercito Italiano di stanza a Caserta.