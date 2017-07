Un sabato di fuoco: Vigili del Fuoco impegnati in 130 interventi

Un altro sabato all’insegna degli incendi. Nel giro di appena 12 ore, i Vigili del Fuoco di Roma e Provincia sono intervenuti per domare le fiamme in circa 130 occasioni. Un numero impressionante, che rende bene l’idea di quale sia stata la mole di lavoro per i pompieri della Capitale.

Gli incendi nella Capitale

Il 90 per cento dei focolai ha riguardato sterpaglie, sottobosco e alberi. Purtroppo continua a bruciare la Pineta di Castel Fusano, dove ci sono “piccoli ma numerosi focolai” fanno sapere in una nota i Vigili del Fuoco di Roma e Provincia, che stanno presidiando costantemente l’area. Fiamme sono state domate anche all’altezza di Castel Romano, sulla Pontina; a Saxa Rubra sulla Flaminia ed in via di Settebagni all’altezza del Raccordo Anulare.

Le fiamme a Ponzano Romano

L’incendio sicuramente più impegnativo da fronteggiare è stato quello divamapato verso le ore 15 nell’autostrada del Sole all’altezza di Ponzano Romano che, nella giornata di sabato, ha portato alla chiusura di alcuni svincoli in direzione Roma Nord ed a causato il formarsi di lunghe code in autostrada. Per spegnere quell’incendio i Vigili del Fuoco di Roma e Pronvicia sono intervenuti con due squadre, un’ autobotte e con il Direttore delle operazioni di spegnimento hanno utilizzato e coordinato le operazioni dei mezzi aerei.

Le operazioni nella Città Metropolitana

Nella Provincia non è andata meglio. A Lariano le fiamme sono arrivate a lambire un convento, a Nettuno è stato necessario intervenire in via Chianchiano, ad Artena in via Giulianello. “E poi ancora Colleferro e di nuovo a Fiano Romano” si legge nella nota dei Vigili del Fuoco. “A nord ovest in zona Cerveteri e Ladispoli e fiamme a Santa Marinella”. Un’altra giornata impegnativa, che ha messo a dura prova i pompieri del Comando di Roma e Provincia