Bocconi avvelenati nei giardini: l'allarme delle guardie zoofile

Allarme bocconi avvelenati a Tivoli. La segnalazione da parte delle guardie zoofile Oipa Roma sulla loro pagina facebook su strada degli Orti, via che collega Villa Adriana alla Città dell'Arte.

Come scrivono i volontari Oipa: "Varie volte sono stati rinvenuti in giardini privati (in particolar modo in via Strada degli Orti) a Tivoli (Roma), bocconi contenenti sostanza velenosa...destinati di certo agli animali ma che potrebbero essere alla portata di chiunque. Sono state fatte le varie denunce compresa la Ssl veterinaria che è al corrente dei fatti".

"Per il momento il delinquente avvelenatore, che già in passato ha ucciso degli animali, continua indisturbato a distribuire veleno. Ma il vigliacco rischia grosso, perché avvelenare un animale è reato ai sensi degli articoli 544-bis e ter (uccisione e maltrattamento di animali) del codice penale. Non solo viene violato anche l'articolo 440, relativo all'adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari art.440".

"Dunque - l'appello di Oipa Roma - chiunque abbia notizie segnali immediatamente alle autorità competenti".