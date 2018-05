Si rompe tubatura: Roma ovest senz'acqua, palazzi e negozi all'asciutto

Una tubatura guasta in via di Boccea e un interno quadrante di Roma senza acqua. Le zona di Casalotti, Quartaccio, Maglianella e appunto Boccea sono a secco. Negozi e Palazzi che, dall'alba di oggi 4 aprile, non hanno visto uscire neanche una goccia dai loro rubinetti. Disagi anche nelle scuole del quartiere dove il servizio non è garantito.

Sui social i residenti si sfogano disegnano una mappa delle zona senza acqua. Via Carignano, via Ormea, via della Maglianella e appunto via di Boccea, epicentro del guasto, sono allagate. Tra il supermecato Panorama e Montello, in direzione Casalotti, si marcia a fatica.

In via Santa Seconda una squadra di Acea è al lavoro dalle 7 del mattino. Allertate anche le autobotti che daranno servizi di supporto a scuole, esercizi commerciali e residenti. Il guasto dovrebbe essere riparato entro la serata di oggi.